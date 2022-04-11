«Талант!»: уехавшая в США Малькова планирует заняться организацией концертов экс-мужа Макеевой Матвейчука

Экс-жена Романа Малькова, который в прошлом году стал мужем актрисы Анастасии Макеевой, Светлана Малькова недавно перебралась в США. За океаном многодетная мама намерена претворить в жизнь много планов. Например, выйти замуж и открыть свою художественную школу. А еще она планирует заняться организацией концертов Глеба Матвейчука, который ранее был мужем Макеевой.

Светлана не скрывает, что поддерживает отношения с нынешней женой Глеба Еленой, которая поддерживает ее и осуждает Анастасию Макееву.

«Я с Еленой Глазковой общаюсь. Очень добрая, открытая, милая. Приглашала на спектакль к Глебу. Но в Россию мне опасно лететь из-за преследований Макеевой. Глеб Матвейчук — талант! С удовольствием сходили бы к нему на спектакль. Мы с ним переписывались, хотели организовать гастроли в Словении, ну, а теперь будем организовывать в США», — написала Малькова.

Напомним, ранее в Сети пришли к выводу, что Светлана Малькова угодила в секту.

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