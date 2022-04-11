Тренды в макияже на 2022 год
Видео
Реставрация стула своими руками
Видео

Новый скандал: почему Дмитрий Шепелев отказался прощать родителей Жанны Фриске

У телеведущего есть на это пять причин.

Новый скандал: почему Дмитрий Шепелев отказался прощать родителей Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев. Фото: соцсети

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев воспитывает их сына Платона. При этом телеведущий запрещает родителям Жанны встречаться с наследником. Накануне отец покойной певицы Владимир Фриске подал в суд на экс-зятя. Причина – Дмитрий не исполняет решение суда.

Почему так происходит? «Комсомольская правда» пишет, что на это у Шепелева есть пять причин. Помимо личной неприязни и бесконечных взаимных обвинений, телезвезда полагает, что общение с родителями Жанны может угрожать спокойствию Платона.

Жанна Фриске
Жанна Фриске. Фото: Global Look Press

Также в числе причин — долг перед благотворительным фондом, через который поступали деньги на лечение артистки, а буквально за несколько дней до смерти со счета исчезла крупная сумма. Тогда было установлено, что более 21 млн рулей сняла мама Жанны Ольга Фриске.

Родители Жанны Фриске
Родители Жанны Фриске. Фото: Global Look Press

Кроме того, родители артистки считали, что ее роман с Шепелевым выглядел слишком стремительным — они с Дмитрием не успели стать частью одной семьи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Владимир ФрискеДмитрий ШепелевДмитрий Шепелев последние новостиЖанна ФрискеЖанна Фриске последние новостисын Жанны Фриске