Новый скандал: почему Дмитрий Шепелев отказался прощать родителей Жанны Фриске

У телеведущего есть на это пять причин.

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев воспитывает их сына Платона. При этом телеведущий запрещает родителям Жанны встречаться с наследником. Накануне отец покойной певицы Владимир Фриске подал в суд на экс-зятя. Причина – Дмитрий не исполняет решение суда.

Почему так происходит? «Комсомольская правда» пишет, что на это у Шепелева есть пять причин. Помимо личной неприязни и бесконечных взаимных обвинений, телезвезда полагает, что общение с родителями Жанны может угрожать спокойствию Платона.

Также в числе причин — долг перед благотворительным фондом, через который поступали деньги на лечение артистки, а буквально за несколько дней до смерти со счета исчезла крупная сумма. Тогда было установлено, что более 21 млн рулей сняла мама Жанны Ольга Фриске.

Кроме того, родители артистки считали, что ее роман с Шепелевым выглядел слишком стремительным — они с Дмитрием не успели стать частью одной семьи.

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