«Мы тебя узнали!»: Алексей Воробьев высказался о своем участии в шоу «Маска»

В Сети предполагают, что артист скрывается под маской Монстрика.

Третий сезон популярного шоу «Маска» в самом разгаре. Многие участники уже сняли свои образы, так, например, накануне стало известно, что под маской Пончика скрывалась Ирина Понаровская.

Фанаты предполагают, что в наряде Монстрика скрывается Алексей Воробьев. Такого же мнения придерживается и Тимур Батрутдинов, который в новом сезоне занял оно из кресел жюри.

В беседе с Марком Андерсоном в рамках подкаст-шоу «Ниче святого» Воробьев признался, что постоянно получает сообщения о «Маске» в социальных сетях.

«Каждый сезон шоу начинается с того, что меня тотально закидывают сообщениями: «Ага, мы тебя узнали!»; «Это ты!». В Америке была Матрешка на проекте — мне тут же стали писать, что это я. Поэтому приходится следить за проектом. Уже начал изучать, как там и что. И, черт подери, интересно», — сказал Воробьев в интервью «Сберзвуку».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.