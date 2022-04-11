«Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж»: Анна Хилькевич высказалась об эмиграции

Как отметила актриса, если бы она покинула Россию, то ее сразу бы записали в предатели.

Актриса Анна Хилькевич в московском планетарии на праздновании обновления российской интернет-платформы Rutube объяснила, почему не уехала за рубеж, как некоторые ее звездные коллеги.

«Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж, и теперь понимаю, почему у меня не получилось: меня бы приписали к тем, кто сбежал. Все не просто так. А сейчас очень много дел и работы в России». Анна Хилькевич

По словам Анны Хилькевич, о смене гражданства она не думает. Она патриот своей страны и будет делать все, чтобы дать «энергию и ресурсы» родине, сообщает МК.ru.

Напомним, что ряд российских звезд за последний месяц уехал из России. В частности, в Израиле находится певица Алла Пугачева, шоумен Максим Галкин. Также на днях уехала с родины Ксения Собчак.

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