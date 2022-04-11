«Не имею права отвечать, не могу, мне нельзя»: почему молчит изменивший внешность Галустян

Судя по всему, у известного шоумена контракт с некой компанией.

Шоумен и юморист Михаил Галустян в московском планетарии на праздновании обновления российской интернет-платформы Rutube заявил, что не будет общаться с прессой.

«Не имею права отвечать, не могу, мне нельзя». Михаил Галустян

Отметим, что Михаил Галустян уже второй год по каким-то причинам не общается с прессой. Скорее всего, у звезды есть некий контракт.

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Любопытно, что Михаил Галустян провел в последнее время определенную работу над своей внешностью. Артист отрастил усы, надел очки и сделал все, чтобы в темном помещении планетария стать максимально незаметным. Однако его все равно узнали, сообщает МК.ru.

Напомним, что Михаил Галустян – известный российский юморист. В этом году ему исполнится 43 года.

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