«На этом мы закончили»: министр спорта Украины объяснил, почему исключил из сборной Шаботову

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, почему фигуристка Анастасия Шаботова была исключена из сборной страны.

«Она была на Олимпийских играх в составе сборной Украины, и мы видели: она классно выступала под «Щедрик». Но потом, когда пошла такая ситуация, и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной команды Украины. И все, на этом мы закончили». Вадим Гутцайт

Как отметил Гутцайт, если спортсмены молчат, значит они поддерживают действия России на Украине. Им, как он считает, не место рядом с украинскими фигуристами, сообщает champion.com.

Ранее Анастасия Шаботова лайкнула один из постов Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион уже заявил, что готов взять в свою Академию талантливую фигуристку.

Напомним, Анастасия Шаботова родилась в Москве, а в 2019 году сменился спортивное гражданство на украинское.

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