Зудина рассекретила самый дорогой подарок от Табакова

Вдова Олега Табакова Марина Зудина не скрывает, что именно режиссер привил ей любовь к дорогим украшениям. Кольца и серьги с бриллиантами и сапфирами, эксклюзивные работы итальянских ювелиров – Табаков не жалел денег для молодой жены.

Недавно 56-летняя актриса призналась, что в ее шкатулке украшений есть самое дорогое сердцу. Подарил его сын Павел, причем на свои деньги. Тогда будущему актеру было всего шесть лет.

«Купил на все карманные деньги деньги. Мы тогда были в Швейцарии, он пошел в магазин с няней. Долго выбирал и на все деньги купил вот такую маленькую игрушку. И я повесила на цепочку. Я даже не знаю. Я даже не знаю, что дороже – какие-то караты или украшение, которое подарил сын в шесть лет», — рассказала Зудина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, Олегу Табакову Марина Зудина родила сына Павла и дочь Машу.

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