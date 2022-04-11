«Ни разу не слышал от нее: «Ой, у меня голова болит»: Рыбин – о любовных отношениях с Сенчуковой

По словам музыканта, они постоянно с женой подкидывают дровишек в семейную жизнь.

Певец Виктор Рыбин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что у него все прекрасно в любовных отношениях с женой певицей Натальей Сенчуковой.

Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press

«Дровишки в любовных отношениях всегда надо подкидывать. Это такой взаимообразный процесс. Все зависит от ситуации». Виктор Рыбин

Как отметил Виктор Рыбин, ему повезло в семейной жизни. «С Наташей уже 32 года длится. Я ни разу не слышал от нее: «Ой, у меня голова болит». Она у меня прекрасно выглядит и бередит во мне чувства», — заявил Виктор Рыбин.

Напомним, что Виктор Рыбин – музыкант группы «Дюна». От Натальи Сенчуковой у него есть сын Василий.

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