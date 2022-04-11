«Дождались!»: в Сети злорадно обсуждают новое разоблачение на «Маске»

На шоу «Маска» — очередное разоблачение. На этот раз жюри предпочло раскрыть Пончика. Им оказалась заслуженная артистка России Ирина Понаровская.

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Председатель жюри Филипп Киркоров никак не ожидал увидеть в костюме 69-летнюю артистку. У него глаза вылезли на лоб, когда Понаровская предстала на сцене, сняв маску.

В Сети телезрители злорадствуют. По мнению большинства, Пончик должен был давно снять маску. Поскольку сдобу уже заподозрили в дружбе с Киркоровым, то их обоих обвиняли в сговоре – он неоднократно спасал от вылета Пончика.

«Неужели его убрали, уже думал в финале будет», «Наконец то. Ничего личного, но по сравнению с другими, слабая», «Дождались!», «Сегодня отличный был выпуск. Очень интересный во всем», «Это должно было случиться тремя программами», «Наконец то. Давно пора было ее убрать», «А я рада что убрали пончика он мне не нравится», — комментируют разоблачение в Telegram.

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