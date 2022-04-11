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«Островные браки – опасная штука»: Гордон призналась, что была официально замужем за Фоминым

По словам правозащитницы, она сама не ожидала, что все так обернется.

«Островные браки – опасная штука»: Гордон призналась, что была официально замужем за Фоминым
Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press

Правозащитница Екатерина Гордон в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что была замужем за музыкантом Митей Фоминым.

Митя Фомин
Митя Фомин. Фото: Global Look Press

«Островные браки – опасная штука. Нас с Митей Фоминым попросили пожениться в кадре во времена нашей юности. Пришел дяденька. Все красиво оформили. Потом нам говорят, что мы официально муж и жена. Не забудьте сдать паспорта».

Екатерина Гордон

По словам Екатерины Гордон, им потом долго пришлось объяснять, что они не муж и жена. «Я кричу: «Нет, мы оба не про это». Пришлось потом долго разбираться», — заявила Екатерина Гордон.

Напомним, что Митя Фомин всегда утверждал, что никогда не был официально женат. В этом году ему исполнилось уже 48 лет.

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