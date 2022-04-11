Имени Водонаевой: на лагерь участников в шоу «Звезды в Африке» обрушился ураган

На лагерь артистов в шоу «Звезды в Африке» обрушился ураган. Он разрушил полностью место ночлега участников, и их экстренно перевели в безопасное место. Снесенными оказались навес, опоры и укрепления тента, а также пострадала мебель и кровати.

В тот день с проекта выгнали Алену Водонаеву. И многие звезды посчитали, что это она недобрым словом помянула оставшихся звезд. Более того, они даже присвоили урагану имя скандальной участницы.

«Лаунж весь просто снесло, он рухнул. Все просто накрыло африканским ураганом имени Водонаевой. Потому что Алена выбыла из проекта и, видимо, она наслала на место лагеря сильнейший ураган», — считает комик Роман Юнусов.

Напомним, каждый выпуск кто-то из звезд покидает телепроект по итогам испытания. Водонаева ушла с шоу не попрощавшись.

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