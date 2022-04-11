Не из-за коронавируса: попавший в реанимацию Киркоров рассказал про причины госпитализации

Попавший в реанимацию на днях 89-летний Бедрос Киркоров перепугал многих своим состоянием здоровья. Речь изначально шла о том, что отец Филиппа Киркорова столкнулся с последствиями коронавируса, которым он переболел осенью.

Но сам великовозрастной пациент отрицает, что дело в коронавирусе. О причинах своей госпитализации Бедрос Киркоров рассказал журналистам.

«Далеко от меня коронавирус ушел. Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице — кашель, давление», — цитирует артиста телеканал «Звезда».

В то же время жена Киркорова-старшего Людмила опровергла нездоровье артиста. Мол, это плановая госпитализация, звезда проводит чек-ап организма.

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