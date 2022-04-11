Сериал «Сваты» могут запретить в России

В России могут запретить полюбившийся миллионам сериал «Сваты». Права на сериал принадлежат студии «Квартал 95», основателем которой является Владимир Зеленский.

С инициативой о запрете «Сватов» выступил глава Дагестана Сергей Меликов. В своем Telegram-канале он возмутился тому, что по российскому телевидению до сих пор идет показ сериала.

«Как вы думаете, что должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач российских СМИ очередной сезон «Сватов»? Возможно, вы ответите, что эти продукты приобретены не сегодня, что они должны оправдать расходы. Но разве это достойное оправдание сегодня?» — написал Сергей Меликов.

Напомним, недавно на ТВ прошла премьера седьмого сезона «Сватов», который снимали почти четыре года.

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