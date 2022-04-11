«Бабушка будет не согласна»: Киркоров прошелся по покинувшей страну Пугачевой

На шоу «Маска» певец позволил себе отозваться о легендарной артистке.

В шоу «Маска» Филипп Киркоров вспомнил Аллу Пугачеву, на которой был женат долгое время и для которой стал четвертым мужем.

Дело было после выступления Козерога. В костюме парнокопытного Киркоров подозревает по сей день Никиту Преснякова, старшего внука Пугачевой. И обратился к нему с советом петь своим голосом. Мол, вот закончится проект, пой, сынок, чистым голосом, без хрипотцы.

«Имея такой красивый чистый голос, грех им не пользоваться. Послушай совет старшего. Может быть, бабушка подскажет другое. Точнее, может, бабушка будет не согласна. Как, естественно, будет не согласна со всем, что я говорю», — произнес о Пугачевой музыкант.

Это уже не первый случай, когда Киркоров проходится по Пугачевой. Покинувшей страну примадонне икается из выпуска в выпуск. Например, ранее музыкант рассказал, как будучи в браке с артисткой завел роман на стороне.

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