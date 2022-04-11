«Он не смог бы так похудеть»: почему Тимур Батрутдинов на «Маске» отказался от версии с Гариком Харламовым

Музыкант ранее был уверен, что в одном из костюмов скрывается его товарищ.

Тимур Батрутдинов в третьем сезоне шоу «Маска» вошел в состав жюри. Артист до этого выступал сам в костюме зайца, а теперь решил посмотреть на проект с другой стороны.

На передаче осталось семь масок, и в новом выпуске рассекретили Пончика. Перед тем, как разоблачить артистку, жюри посмотрело номера всех участников. И в одном из костюмов судье Регине Тодоренко послышался Гарик Харламов. Она так и заявила, что, мол, песню Макsим «Знаешь ли ты», которую в рок-обработке спел Козерог, легко мог бы спеть комик Гарик Харламов.

На что Батрутдинов, прошедший с Харламовы огонь, воду и медные трубы, категорично заявил: «Он не смог бы так похудеть». Тем самым, артист отмел версию с юмористом в костюме парнокопытного.

Гарик Харламов, действительно, за последние годы довольно сильно поправился. Но с недавнего времени он взялся за свою форму и скоро смог войти в тонус.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!