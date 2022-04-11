«Соскучились по программе?»: телесваха Сябитова затосковала по шоу «Давай поженимся!»

Телеведущая Роза Сябитова почти полтора десятилетия ведет шоу «Давай поженимся!». И когда его уже месяц нет в эфире, то неудивительно, что телесваха по нему затосковала. Съемки приостановлены, и, судя по всему, сами ведущие не в курсе, когда проект выйдет на экраны вновь.

Такой вывод можно сделать исходя из новой публикации Сябитовой в Сети. Ведущая написала в Telegram, ностальгируя по шоу:

«Программа «Давай поженимся» не только место моей работы, но и источник хорошего настроения. Пока мы ждем программу в сетке ТВ, предлагаю насладится архивными видео, и поднять себе настроение на целый день. А вы соскучились по нашей программе?».

Сябитова дала понять, что тоже ждет возобновления проекта. И показала отрывок одной из прошлых передач.

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