«Что заставляет их бежать отсюда?»: Курбан Омаров разнес покинувшую вновь страну Ксению Собчак

Бывший муж Ксении Бородиной не может понять, почему телеведущая сбежала из России.

После слухов о получении израильского гражданства телеведущая Ксения Собчак вновь улетела в Израиль. Этот факт не остался незамеченным для многих блогеров.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, узнав об этом, не смог промолчать. У себя в блоге мужчина порассуждал на тему бегства светской львицы.

«Ну все, пошла в самолет улететь в безопасную страну, из которой мы всю неделю получаем информацию о том, что там террористы, людей на улице расстреливают. Нам же так было весело вместе, куда же ты? Вот объясните мне, что заставляет их бежать отсюда?», — недоумевает блогер.

Омаров ранее рассказал, как и когда Собчак смогла получить израильский паспорт. Мужчина подробно разъяснил, при каких обстоятельствах это произошло.

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