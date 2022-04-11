«Со странным текстом»: Киркоров и Валерия на «Маске» прошлись по легендарному хиту Лепса

На шоу «Маска» участники постоянно удивляют телезрителей своими музыкальными номерами. На этот раз отличился Мухомор. Переодетая звезда исполнила хит Григория Лепса «Самый лучший день», чем поразила жюри в лице Филиппа Киркорова и Валерии.

Песню Мухомор спел в рок-обработке. Подача хита поразила судей, и они, сами того не подозревая, прошлись по композиции Лепса.

«Честно говоря, очень сдержанно всегда относился к этой песне со странным текстом, но сегодня я понял, что она в моем топ-5 именно в этом исполнении», — признался Киркоров

На что Валерия тоже разоткровенничалась: «А я впервые сегодня до конца текст этот услышала. Удивительно!».

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