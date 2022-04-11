Подрос и возмужал: в Сети не узнали повзрослевшего сына Водонаевой

Летом этого года сыну Алены Водонаевой Богдану исполнится 12 лет. Единственного наследника экс-звезда «Дома-2» родила от бизнесмена Алексея Малакеева 23 августа 2010 года. Правда спустя год после рождения малыша, молодая семья рассталась.
В своей соцсети Алена показала, как повзрослел и буквально возмужал ее сын.
«Люблю имя Богдан», — коротко подписала Водонаева фото, на котором мальчик демонстрировал свою силу.
«На маму похож! Как быстро вырос! Настоящий мужчина», — писали пользователи Сети.
Напомним, недавно Алена Водонаева вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке».
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