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Подрос и возмужал: в Сети не узнали повзрослевшего сына Водонаевой

Единственному наследнику звезды в этом году исполнится 12 лет.

Подрос и возмужал: в Сети не узнали повзрослевшего сына Водонаевой
Алена Водонаева. Фото: соцсети

Летом этого года сыну Алены Водонаевой Богдану исполнится 12 лет. Единственного наследника экс-звезда «Дома-2» родила от бизнесмена Алексея Малакеева 23 августа 2010 года. Правда спустя год после рождения малыша, молодая семья рассталась.

В своей соцсети Алена показала, как повзрослел и буквально возмужал ее сын.

Богдан
Богдан. Фото: соцсети

«Люблю имя Богдан», — коротко подписала Водонаева фото, на котором мальчик демонстрировал свою силу.

«На маму похож! Как быстро вырос! Настоящий мужчина», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Алена Водонаева вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке».

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