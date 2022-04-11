«Я адекватная»: беременную Тодоренко нашли на четвереньках под столом

Экс-ведущая проекта «Орел и решка» Регина Тодоренко на шоу «Маска» занимает кресло жюри. В третьем сезоне она вынуждена работать в положении – звезда очень скоро станет мамой.

Съемки выпусков шоу длятся по много часов. Иногда за один день команда снимает сразу по две передачи. И организм глубоко беременной Тодоренко едва выдерживает такие нагрузки. Накануне она взяла с собой коврик для йоги и устроила в перерыве тренировку.

Пока съемку поставили на паузу, беременная Тодоренко встала на четвереньки под столом и начала делать зарядку. В таком положении ее нашли и начали снимать происходящее.

«Все хорошо, я адекватная», — поспешила прокомментировать происходящее телеведущая.

«И это не игра на камеру, это кадры из нашей жизни. Такова реальность, бедная девочка», — комментирует происходящее певица Валерия.

Для Тодоренко, напомним, это уже вторая беременность. Старшему ребенку звезды от Влада Топалова Майклу три годика.

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