«Совсем разделась»: Рудова показала сочные прелести во всей красе

Недавно Наталья Рудова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке». Теперь популярная блондинка снимается в сериале вместе с Павлом Прилучным в главной роли и сетует на то, что ближайший отпуск сможет взять только зимой.

Накануне Наталья в очередной раз продемонстрировала фигуру своим фанатам, опубликовав видео в телеграм-канале. Актриса позировала в черно-красном бикини, после чего фолловеры засыпали ее комментариями.

«Вау! Совсем разделась! Красота! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно на экраны вышел комедийный фильм «Стрингеры», где Рудова сыграла одну из главных ролей. на съемочной площадке ей посчастливилось поработать с Дмитрием Нагиевым, от которого Наталья осталась в полном восторге.

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