Как ни в чем не бывало: оскандалившаяся Анна Нетребко развлеклась в Египте

Оперная певица покинула страну и уже находится на берегах Нила.

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко, вопреки ожиданиям хейтеров, не сидит дома и не посыпает голову пеплом. Выступившая против событий на Украине артистка снова собрала чемоданы и улетела развлекаться в Египет.

Певица вместе с семьей и своей младшей сестрой Натальей накануне посетили пирамиды в Гизе. Дива не только позировала на фоне величественных сооружений, но и переоделась в египетскую царицу, облачившись в восточный наряд и чалму.

Ранее Нетребко выходила на связь с поклонниками из своей австрийской квартиры, где уже более десяти лет проживает с мужем и сыном. Дива заявила, что, мол, оправдываться за свои осуждающие слова не собирается, но все-таки прояснила, почему выбрала такую позицию.

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