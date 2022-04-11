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«Монстрик чуть не оторвал хвост Дракону»: ведущий «Маски» рассказал про ЧП на шоу

Во время эфира мохнатый зверь чуть не разоблачил хвостатую рептилию.

«Монстрик чуть не оторвал хвост Дракону»: ведущий «Маски» рассказал про ЧП на шоу
Монстрик. Кадр из шоу "Маска"

На шоу «Маска» — это не только фееричные разоблачения и неожиданные встречи, но и настоящее буйство эмоций. Проект приближается к середине, и страсти так накаляются, что не обходится без чп даже во время выступлений. Ведущий шоу Вячеслав Макаров рассказал в новом выпуске то, чего не заметили телезрители во время трансляции.

«Эмоции кипят, нервы не выдерживают. Некоторые маски начинают хулиганить. На прошлой неделе, например, Монстрик в порыве чувств во время зрительского голосования чуть не оторвал хвост Дракону! И, подозреваю, то ли еще будет!» — рассказал ведущий.

Как это было на эфире, телезрители вряд ли заметили. Потому что в случае незапланированных разоблачений при монтаже режиссеры стараются, чтобы никакая часть тела скрытого под костюмом участника не оказалась продемонстрирована. Поскольку считается, даже по открытой руке или ноге можно узнать, кто там.

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