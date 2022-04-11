Самые дорогие люди: моложавая мама Гарика Харламова с внучкой побаловались мороженым

Комик Гарик Харламов еще в 2020 году развелся с актрисой Кристиной Асмус. Но это не стало преградой общению бабушки и внучки, мамы юмориста Натальи Харламовой и восьмилетней дочки артиста Насти.

Минувшие выходные моложавая мама Харламова провела с маленькой Настей. Они вместе погуляли на свежем воздухе, посетили торговый центр и полакомились мороженым. «Открываем с Настей сезон мороженого», — рассказала Наталья Харламова подписчикам.

Бабушка и внучка запечатлелись вместе на селфи, которым родительница поделилась в своем микроблоге. Наталье Харламовой 60 лет, но годы для нее будто остановились – она выглядит очень молодой, следит за фигурой и вызывает восхищения коллег сына-юмориста.

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