Белье видно: Наталья Рудова в тесном топе-бандо блеснула пышной красотой

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова вылетела с реалити-шоу «Звезды в Африке». Но по проекту не скучает. Сейчас она сосредоточилась на приближении тепла, солнца и весны. И старается ловить каждый лучик ласкового солнышка.

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На новом фото, которым поделилась красотка Рудова, она позировала у залитого солнышком окна. Для кадра она надела тесный топ-бандо, но белье под ним проглядывало, и позировала себе для селфи. Обойдясь без каких-либо масок и фильтров, Рудова показала, как солнышко может украшать.

Напомним, Наталья Рудова недавно была героиней экстремального шоу «Звезды в Африке». Там ей приходилось сражаться за еду, но большую часть времени она была голодной.

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