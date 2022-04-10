Мухомор, Анубис, Дракон: кого номинировали на вылет зрители шоу «Маска»

На проекте телеканала НТВ выбрали первого претендента на снятие маски в девятом выпуске.

В это воскресенье, 10 апреля, в эфир НТВ вышел девятый выпуск шоу «Маска», в финале которого маску снимет восьмой по счету участник.

Первого голосование по поводу того, кому предстоит оказаться в тройке претендентов на вылет из «Маски» было драматичным. Ведь в нем принимали участие любимые зрителями Мухомор, Анубис и Дракон. И они набрали практически равное количество голосов, у каждого было по тридцать с небольшим процентов.

Но тем не менее, меньше всего голосов оказалось у Мухомора. Он и стал первым номинантом на разоблачение в девятом выпуске шоу «Маска».

Участника, по традиции, поддержал ведущий проекта НТВ Вячеслав Макаров.

«В финале все может измениться. Либо зрители, любо жюри точно будут на твоей стороне», — обратился он к Мухомору.

Напомним, на шоу «Маска» разоблачены уже восемь участников – Пес, Павлин, Лошадь, Джокер, Осьминог, Леопард и Малыш.

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