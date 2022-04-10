Не при параде: Ирина Пегова подчеркнула морщины на лице, представ в черном облачении

43-летняя звезда театра и кино Ирина Пегова пользуется любовью поклонников. При этом актриса совершенно не стесняется представать на публике в антигламурных образах.

Ирина Пегова запросто может выставить на всеобщее обозрение снимок, на котором запечатлена без прически и макияжа. И она все равно будет иметь успех у фанатов. Потому что естественность – это то, что нравится без исключения всем.

На этот раз Ирина Пегова вновь показала, как выглядит не при параде. Она предстала в черном жакете, с наспех уложенными волосами и с минимумом макияжа. Черный жакет дает тень на лицо, высвечивая морщинки Ирины Пеговой, которые делают ее лицо еще милее.

Именно на этот факт и обратили внимание поклонники Ирины Пеговой, оставившие комментарии под ее снимком.

«Вы шикарная женщина и актриса!», «На днях посмотрела фильм с вами – «Зоя». Очень понравился», «Здравствуйте! Смотрю прямо сейчас «Цыпленок жареный». Вы шикарная!», «Обожаю все фильмы с вашим участием. А голос и смех вообще! Успехов вам в творчестве!», «Всегда такая разная и очень красивая», — высказались в Сети.

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