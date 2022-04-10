«Не обратят внимание на вашу неуклюжесть»: Мирослава Карпович поздравила красавца-брата

Исполнительница главной роли в сериале »Папины дочки» Мирослава Карпович поблагодарила родителей за самый ценный подарок – своего брата.

Таким образом Карпович напомнила фолловерам о Дне братьев и сестер.

«Сегодня день братьев и сестер. Обязательно обнимите их или протяните свои объятия через расстояния и часовые пояса, позвоните, скажите что-то теплое или просто вспомните то, что вместе как раньше не вспоминали по сто пятьсот миллионов раз по вечерам на кухне у мамы с папой», – рекомендовала Мирослава.

«И вы знаете, что это самые близкие люди, которые могут быть. Они те, кто любят вас безусловно и никогда не обратят внимание на вашу неуклюжесть. Они ее просто не замечают, а еще они готовы отдать все, чтобы вы были самыми счастливыми в мире, не только на земле! Мам, спасибо. Пап, ты с нами, я знаю, что ты всегда подсматриваешь и присматриваешь за нами… Спасибо вам с мамой за нас. Мы вас очень любим», – резюмировала Карпович.