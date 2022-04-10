Талию стягивает пояс с бронзовым кольцом: Пугачева в мешковатом платье выше колен зябко куталась в дорогой мех

Алла Пугачева вместе с семьей проводит отпуск за границей. Оказавшись в Израиле, шоумен Максим Галкин тут же нашел себе альтернативный источник дохода. Украинский певец Андрей Данилко уверял, что созванивался с телеведущим, и тот, как оказалось растерял все рекламные контракты. Однако доходы именитой четы, судя по всему, не пострадают. Максим Галкин собирается дать гастрольный тур в Израиле, выступив с юмористическим концертом от Тель-Авива до Иерусалима. Самые дешевые билеты стоят от 6 тысяч рублей, места подороже — 10 тысяч.

Отдыхая в Кесарии, шоумен признался поклонникам, что у него нет ни моральных, ни эмоциональных сил баловать публику развлекательным контентом в соцсети, свежими снимками с детьми и своей второй половинкой. Зато в распоряжении сайта Teleprogramma.pro оказались памятные снимки Примадонны с одного из светских мероприятий.

Алла Пугачева покрасовалась на публике в ботиночках на плоской подошве, добавив к образу клоунские алые носочки. При этом стройные ножки и зону коленок певица прикрывать длинной юбкой не стала. Отдав предпочтение мешковатому платью с большими карманами. Свою талию артистка стянула поясом с бронзовым кольцом. Одевшись по весеннему легко, певица зябко куталась в элитные меха, накинув на плечи манто.

«Алле холодно?», «Ручки греет?», «Макса рядом нет, женушка простыть может», «Теплее нужно одеваться, по погоде», «Мда… Это точно не Кесария, там-то тепло», — пишут фолловеры.

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