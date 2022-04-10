Умер автор романа «Отходная молитва» Джек Хиггинс

9 апреля умер знаменитый британский писатель Джек Хиггинс (настоящее имя — Гарри Паттерсон). Романисту было 92 года.
О смерти маэстро сообщило издание Jersey Evening Post.
Хиггинс прославился, как автор популярных триллеров и шпионских историй. Самые известные его книги — «Орел приземлился» и «Отходная молитва» (обе были экранизированы в Голливуде). Всего из-под пера автора вышло 84 романа, которые были переведены на 55 языков. Последний – в 2015 году.
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