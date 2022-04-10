«Какая она у вас модница»: Лиана Шульгина нежно обняла дочь в стильном аутфите

Селин Шульгина с малых лет питает любовь к шопингу.

Невестка Валерии Лиана Шульгина разместила в личном микроблоге фото с малышкой Селин на руках. Примечательно, что девочка позировала в обновках, которые недавно приобрел для нее богатый отец.

Молодой предпринимаешь и сын певицы Валерии уже давно занимается бизнесом. Арсений Шульгин женился на блогере Лиане Шульгиной летом 2020 года. А в прошлом году у них родилась малышка с необычным именем Селин.

Родители любят баловать свою кучерявую красавицу. И поэтому Селин купили новые ботиночки сливочного цвета. Их Шульгина младшая продемонстрировала в квартире родителей, которая расположена в комплексе «Москва-Сити».

«Какая она у вас модница», «Наряд у Селин просто чудесный», «Ботиночки очень красивые», – написали в комментариях под фото фанаты Селин и ее мамы.

Напомним, ранее отец малышки Селин показал дочь за завтраком в ресторане. Наследница Шульгина выпросила у родителей круассан. А после бранча девочка выбирала туфли в модном бутике.

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