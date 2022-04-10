«Как павлин»: Ольга Бузова показала новый наряд для шоу «Звезды в Африке»

Ольга Бузова продемонстрировала новый наряд для шоу «Звезды в Африке».

Бузова отдала предпочтение платью с пышными рукавами и раскраской под павлина.

«Не пропустите сегодня новый выпуск шоу «Звезды в Африке». Вы увидите, что осталось от лагеря после урагана и финал выпуска вас тоже шокирует. Как всегда, это Африка, детка. Какой уже выпуск по счету? Я запуталась», – написала Ольга в комментариях под новым постом в своих соцсетях.

Ольга дополнила образ для съемок очередного выпуска шоу с экстремальными условиями выживания необычными аксессуарами. Бузова надела серьги в форме листьев, а волосы закрепила заколкой в форме гвоздя.

«Оля, красивый, наряд, ты, как павлин», «Ваши наряды в этом проекте просто огонь», «Лучшая модель», – написали восхищенные поклонники Ольги.

Напомним, ранее блогер Валя Карнавал вспомнила свое участие в шоу «Звезды в Африке». Также знаменитость рассказала, с кем не поладила на проекте.

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