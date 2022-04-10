Вслед за Евгенией Медведевой: Камила Валиева показала снимки с бэкстейджа для глянца

В отличие от старшей коллеги по льду, 15-летняя спортсменка позировала одетой.

Участница Олимпиады в Пекине Камила Валиева украсила обложку глянцевого журнала. Несмотря на свой «провал» на соревнованиях, фигуристка не растеряла поклонников.

15-летнюю Валиеву после допинг-скандала поддержала вся страна. Так, на шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» слова поддержки зрителей доли Камилу до слез. А на выступлении в Минске подопечная Этери Тутберидзе без помарок выполнила каскад из пяти прыжков: четверной тулуп, бойлер, тройной сальхов, бойлер, тройной сальхов.

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Камила показала, что не собирается сдаваться. И поклонники знаменитости это ценят. Камиле даже предложили сняться для модного журнала Cosmopolitan. Валиева опубликовала в своих социальных сетях предварительные снимки для обложки глянца.

Камила позировала в костюме модного цвета травы.

Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова заступилась за фигуристку Евгению Медведеву. Спортсменка снялась в купальнике для мужского журнала. И не все фанаты Жени одобрили такую смелую фотосессию. А вот артистка посчитала, что Медведева в праве демонтировать фигуру.

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