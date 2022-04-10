Одной восемь лет, другой – год: Мерьем Узерли показала подросших дочерей от разных мужчин

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли запечатлелась с Ларой и Лили в домашней обстановке.

Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли удачно совмещает карьеру и самореализацию с воспитанием двух очаровательных дочерей – восьмилетней Лары и годовалой Лили.

Мерьем Узерли много времени проводит на съемках и часто перемещается из одной страны в другую. А все свободное время актриса старается проводить с маленькими дочками, которых родила от разных мужчин.

В соцсети Мерьем Узерли поделилась трогательным снимком, на котором предстала с малышками Ларой и Лили у себя дома. Младшую дочку звездная мама держит на руках, а старшая нежно прильнула в ней.

Уже очевидно, что Лара унаследовала красоту своей именитой мамы.

Напомним, Мерьем Узерли приобрела известность, благодаря турецкому сериалу «Великолепный век». В нем она сыграла роль Хюррем Султан.

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