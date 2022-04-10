Люди позавидуют! Чем кормит Елизавета II своих собак корги

Бывший повар королевской британской семьи Даррен МакГрэди рассказал на своем YouTube-канале, чем кормят любимых собачек королевы Елизаветы II. Сам он прежде, чем стать «человеческим» кулинаром, готовил первое время домашним питомцам монаршей особы. Да, у них есть отдельный повар.

По словам Даррена, каждый день для собачек разрабатывается новое меню, которое не должно повторять предыдущее. В основном в рационе корги – нежирное свежее мясо: курица, говядина, кролик, а также печень. Свинина недопустима.

Также в рационе собак присутствует небольшое количество овощей, чтобы у животных нормально работала пищеварительная система.

Даррен нарезал еду мелкими кусочками в 3 сантиметра, чтобы не дай бог в ней не попались косточки. Затем раскладывал по мисочкам и относил королеве. Елизавета сама предпочитала кормить своих любимцев.

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