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Вдова Грачевского пригласила вторую жену режиссера на день рождения сына

Жены создателя «Ералаша» продолжают дружить после его смерти.

Вдова Грачевского пригласила вторую жену режиссера на день рождения сына
Екатерина Белоцерковская и Анна Грачевская. Фото: соцсети

9 апреля вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская устроила большой праздник в честь 2-летия сына Филиппа – самого маленького из четверых наследников режиссера.

На дне рождения собрались близкие люди семьи. И среди них были также Анна Грачевская – вторая жена Борис Юрьевич – и их совместная дочь Василиса.

Обе супруги умершего кинодеятеля выложили в соцсети фотографии с праздника. После смерти режиссера в начале 2021 года они продолжают поддерживать теплые отношения и дают играть вместе детям известного режиссера.

Анна Грачевская
Анна Грачевская выложила фото с Екатериной Белоцерковской и их детьми. Фото: соцсети

На совместных фотографиях, они подписывают себя как «Грачевские». И действительно, кроме «Ералаша» Борис Юрьевич создал целый клан. Кроме, 2-летнего Филиппа и 10-летней Василисы, у него остались взрослые сын и дочь от первого брака.

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