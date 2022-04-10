Сати Казанова рассказала о проблемах мужа

Исполнительница Сати Казанова призналась, что из-за нее у мужа начались неприятности.

Возлюбленный Казановой столкнулся с хейтом. Сати считает, что в этом виновато ее происхождение.

«Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская. Стефано не просто тревел-фотограф и документалист, у него есть цикл геополитических передач – он освещает события последнего времени. На него подписаны около 300 тысяч итальянцев, это один из крупных YouTube-каналов в стране. Стефано делает это объективно и беспристрастно, но многим не нравится, они думают, что он предвзято хорошо относится к России, потому что его жена – русская, — рассказала Казанова в беседе с ria.ru.