Музыкант Джек Уайт женился в третий раз прямо на собственном концерте

Рокер пригласил свою возлюбленную на сцену, чтобы сделать ей предложение. Но чего мелочиться - можно сразу же и свадьбу сыграть.

Фронтмен группы The White Stripes, 46-летний американский рокер и актер Джек Уайт женился в третий раз и сделал это красиво.

8 апреля он дал первый концерт своего нового музыкального тура в родном городе Детройте, на площадке масонского театра. И когда исполнил последнюю песню, пригласил на сцену свою возлюбленную Оливию Джин, чтобы сделать ей предложение перед всеми собравшимися.

Красивый жест. Девушка в слезах сказала: «Да» и бросилась на шею музыканту, толпа заревела. Но затем пара ушла за кулисы и через несколько минут вернулась на сцену. Зрители подумали, что сейчас будет выступление «на бис», но Джек и Оливия взяли и тут же поженились в присутствие шаферов и членов их семей. О красивом событии сообщило издание Detroit Free Press.

Добавим, что новая жена Уайта – тоже музыкант. У нее своя группа на лейбле у Джека. Ранее рокер был дважды женат – на барабанщице The White Stripes Мэг Уайт, которая, по слухам, являлась его сестрой, и английской модели Карен Элсон. От второго брака у него остались двое детей.

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