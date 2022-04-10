«Поэтому Ургант продает квартиры»: названа причина спешного поведения ведущего

Лена Миро полагает, что недвижимость была хорошей подушкой безопасности для знаменитости.

Известный блогер Лена Миро объяснила, почему Иван Ургант распродает свою недвижимость. Предполагается, что ведущий планирует переехать в Израиль со своей семьей и подал документы на «объединение». Сам он давно гражданин этой страны.

Если эта информация не является слухом, то элитные квадратные метры Урганта, по мнению Миро, прокормят и его, и его близких за границей. Иван хорошо вложил свои деньги, а теперь может спокойно, отдыхая, проживать в Израиле вообще без работы. Блогер уверена, что знаменитость прекрасно понимает, что за пределами России он не особо интересен людям.

«Любой деятель, даже очень востребованный у себя в стране, даром никому не нужен в иной культурной среде. Именно поэтому Ургант продает квартиры», — написала Лена Миро в своем «ЖЖ».

Тем не менее, мелкие заработки все-таки не исключены для Урганта и там. «Ванечку Урганта кто-нибудь позовет провести юбилей», — полагает акула пера.

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