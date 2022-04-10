И это мудро! Что именно Пугачева не позволяет себе совершать ни при каких условиях

Алла Пугачева в беседе с поклонниками как-то призналась, что именно она не позволяет себе ни при каких условиях. Так, певица уточнила, что часто ее спрашивают об одном и том же: почему она не отвечает на критику в свой адрес, игнорируя завистников. По словам артистки, она никогда не будет отвечать подлостью на подлость. Главное оружие певицы — это ее счастье. Как считает жена шоумена Максима Галкина, стремящиеся нарушить ее покой люди, просто не могут перенести одного — и это то, что она живет так, как ей хочется.

«Дорогие друзья! Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило — не надо мстить подлым людям! Надо быть просто счастливой и они этого не переживут. Всего вам хорошего!» — отметила певица.

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