«Безумно люблю! Я самый счастливый отец»: что сказал Ивлев своей молодой жене, когда та родила дочь

Немногие верили в истинность любви телеповара Константина Ивлева и Леры Куденковой. Все-таки разница в возрасте существенная – 19 лет, да и бывшая жена называла из связь «интрижкой».

Однако время идет, и жизнь все расставляет по своим местам. Ведущий живет со своей второй женой душа в душу, а 10 апреля стало известно, что у них родилась дочь Ника. Для Леры это первый ребенок, для Константина – третий. В первых отношениях, супруга одарила его дочкой Марусей и сыном Матвеем.

Третьей малышке Константин Ивлев радовался не меньше, чем своему первенцу. Растроганный ведущий рассказал подписчикам о радостном событии дрожащим голосом и со светящимися глазами, призывая людей относиться друг к другу с любовью и рожать детей. Многодетный отец уверен – это самая лучшая история, которая может произойти с человеком!

«А своей Лере скажу: безумно люблю, спасибо большое, что появился такой прекрасный, маленький, красивый человечек! Я самый счастливый отец, потому что у меня есть две безумно красивые принцессы – Маруся и Ника!» — порадовался телеповар.

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