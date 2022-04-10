«Красивый человечек!»: шеф Ивлев растрогался, увидев свою новорожденную дочь

Известный шеф-повар и телеведущий канала «Пятница!» Константин Ивлев стал в третий раз папой. У кулинара родилась девочка, которую они с женой Лерой Куденковой назвали Никой.

К слову, звездное семейство изначально не делало из этого секрета, рассказывая и о беременности, и о поле будущего ребенка, и о его имени.

Малышка появилась на свет здоровой и, как утверждает счастливый отец, красивой.

«Привет, мир! Хочу с тобой поделиться большим, громадным счастьем! Друзья мои, мы родили! Моя любимая Лера родила прекрасную дочурку! Как же это приятно! Друзья, любите друг друга, уважайте и делайте детей! Поверьте мне, это самая крутая история, которая только может быть! А своей Лере скажу: безумно люблю, спасибо большое, что появился такой прекрасный, маленький, красивый человечек! Я самый счастливый отец, потому что у меня есть две безумно красивые принцессы – Маруся и Ника!» — сказал Ивлев в личном блоге.

Напомним, в первом браке у шефа родилось двое разнополых детей – девочка Мария и сын Матвей.

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