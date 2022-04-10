«Не держите в руках телефон»: Константин Ивлев попал в аварию по дороге на съемки

Машина телеповара столкнулась с автомобилем по дороге на работу.

Известный шеф-повар и ведущий программ «На ножах», «Адская кухня» и «Битва шефов» канала «Пятница!» Константин Ивлев попал в автокатастрофу по дороге на съемки, сообщил 7days.ru.

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«В меня врезалась машина. Будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем, не держите, как минимум, в руках телефон. Я, кстати, не держал и был пристегнут. Так что моя совесть чиста», — поведал Ивлев.

Обычно кулинар выезжает на съемки в 7 утра на японском кроссовере, который приобрел несколько лет назад.

Отметим, что у Константина Ивлева жена Лера Куденкова 10 апреля родила своего первенца — дочку Нику. Для телеповара это третий ребенок. От первого брака у него есть сын и дочь.

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