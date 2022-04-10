«Бедный мой малыш!»: Анастасия Костенко показала, как общается с матерью Дмитрия Тарасова

Модель Анастасия Костенко называет свекровь «мамулей» и благодарит за помощь в воспитании детей.

Недавно многодетная мамочка опубликовала в личном микроблоге переписку с матерью Дмитрия Тарасова. Ольга Тарасова поводилась с внуком, пока Анастасия Костенко отлучалась из дома.

«Бедный мой малыш! Не ищет меня?», — поинтересовалась 27-летняя Костенко.

Ольга Тарасова сообщила, что мальчик спал чуть больше трех часов. Леша привык, что мама укачивает его на руках. Так малыш спит крепче. Но Костенко оставила на время грудного сына. Поэтому маме Дмитрия пришлось самой укладывать внука.

«Нет, кушает. Он не бедный, дает маме отдохнуть!», — ответила Тарасова на переживания невестки.

К слову, Костенко ласково называет свекровь «мамулей». Ольга Тарасова не конфликтует с невесткой, а относится к ней, как к родной дочери.

Напомним, ранее Анастасия Костенко продемонстрировала милые пижамы, которые выбрала для себя и сына Леши. Розовые фламинго и звезды украшали домашнюю одежду знаменитости и ее наследника.

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