«Это действительно странно»: известный блогер – о попытках Галкина продолжить карьеру в Израиле

Лена Миро полагает, что мужу Аллы Пугачевой не стоило даже начинать зарабатывать за границей.

Известный блогер Лена Миро отреагировала на страницах своего «ЖЖ» на попытки Максима Галкина устроить гастрольный тур в Израиле. Пока билеты на его концерты продаются плохо и не исключено, что ему придутся последовать примеру своей падчерицы Кристины Орбакайте и отменить выступления на еврейской земле.

«Вообще, это действительно странно. Нет, не то, что билеты не распроданы, а то, что Максим в принципе с чего-то решил зарабатывать в другой стране. Для меня совершенно очевидно, что любой деятель, даже очень востребованный у себя в стране, даром никому не нужен в иной культурной среде», — заметила Лена Миро.

Блогер полагает, что у мужа Аллы Пугачевой только один выход, если он действительно решил обосноваться в Израиле, — это жить на накопленные средства. Впрочем, акула пера не исключает, что Максим Галкин все-таки сможет выходить к зрителям за границей. Но это будет совсем иной уровень – например, летняя сцена на небольшую аудиторию.

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