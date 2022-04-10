«Ох, Аллуся женихов дочки-то к замку не подпустит»: Лиза Галкина в дубленке с цветочной вышивкой кружилась на памятных кадрах

Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин вместе с детьми отдыхают в Кесарии. При этом телеведущий уже сообщил своим поклонникам, что он не намерен впредь публиковать в соцсетях развлекательный контент юмористического толка. Также муж Примадонны решил больше не показывать своих детей в личном микроблоге. Так что фанатам шоумена остается разве что любоваться на памятные кадры из архивов Максима Галкина.

Телеведущий не раз говорил, что их с Аллой восьмилетняя дочка растет маленькой кокеткой. Для Лизы уже шьет наряды модельер Игорь Гуляев. Кутюрье подарил юной моднице дубленку оттенка сливок с цветочной вышивкой. Лиза на памятных кадрах щеголяла во дворе замка, крутясь перед отцом, который снимал все на камеру. Многие поклонники подметили, что уж теперь в Израиле, где стоит теплая погода, такая зимняя одежда Лизе не пригодится.

«Ой, в Кесарии теплынь! И без дубленки можно гулять», «Небось просто в замке провисит, уже и не оденут такую красоту», «Ну какая же Лиза милашка! От женихов отбоя не будет», «Кавалеры-то табунами будут ходить», «Ох, Аллуся женихов дочки-то к замку не подпустит», «Милашка! Красная шапочка», «Женихи будут одолевать будущую тещу! Вот только Лиза подрастет», — пишут фолловеры.

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