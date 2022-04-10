«Ставит меня на ноги»: Татьяна Плаксина рассказала, кто спас ее от зависимости

Наследница Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что в самый трудный жизненный период ей помог родной человек.

Плаксина считает, что ее спаситель заменил отца. Татьяна благодарна своей маме, которая не сдалась и помогла дочери избавиться от зависимости. Любовь Успенская стала настоящим ангелом-хранителем для наследницы.

«Мамая — мой ангел-хранитель, она вытащила меня. Она ставит меня на ноги, придает мне силы, вдохновляет. В моей жизни появился человек, который заменил мне отца, который спас меня, когда я погрязла в наркомании и одиночестве, когда у меня была полная деградация», – призналась Плаксина.

«Этот человек оказался рядом. Виню себя в том, что случилось. Никто не заставлял меня принимать наркотики. Виню себя в том, что стала это делать», — заявила 32-летняя Татьяна в передаче «Однажды…» на канале НТВ.

Напомним, ранее Любовь Успенская восхитилась своей дочерью. Татьяна Плаксина выпустила капсульную коллекцию одежды с изображением собственных картин.

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