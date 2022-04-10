Реставрация стула своими руками
Видео
Как сочетать нежность и грубость в одном образе
Видео

Округлился! После заявлений, что Собчак должна родить, Миро показала ее реальный живот

Правда блогер не исключает, что звезда могла просто поправиться.

Округлился! После заявлений, что Собчак должна родить, Миро показала ее реальный живот
Ксения Собчак. Фото: соцсети

Блогер Лена Миро не оставляет в покое Ксению Собчак. Она считает, что ведущая в последнее время выглядит загнанной и несчастной. И полагает, что ее брак с Константином Богомоловым скоро распадется, поскольку режиссер не стал ее поддерживать в Израиле и предпочел оставаться во время поездки жены в Израиль в Москве.

Миро даже посоветовала журналистке первой подать на развод, а также предположила, что Ксения Анатольевна может пойти другим путем – забеременеть, чтобы сохранить брак. После этого блогер заметила округлившийся живот у Собчак на ее последних видео и даже выставила скрин с ее шоу в своем блоге в «ЖЖ».

Ксения Собчак. Фото: соцсети

На фото действительно заметны округлившиеся формы. Однако Лена Миро предположила, что это может быть следствием неумеренного аппетита.

«Если она во время своей отсидки в Израиле заедала стресс, то вполне могла обзавестись жировым спасательным кругом в области талии и таза», — рассудила Миро.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

беременностьКсения СобчакЛена Мироновости goоgleСобчак