Округлился! После заявлений, что Собчак должна родить, Миро показала ее реальный живот

Блогер Лена Миро не оставляет в покое Ксению Собчак. Она считает, что ведущая в последнее время выглядит загнанной и несчастной. И полагает, что ее брак с Константином Богомоловым скоро распадется, поскольку режиссер не стал ее поддерживать в Израиле и предпочел оставаться во время поездки жены в Израиль в Москве.

Миро даже посоветовала журналистке первой подать на развод, а также предположила, что Ксения Анатольевна может пойти другим путем – забеременеть, чтобы сохранить брак. После этого блогер заметила округлившийся живот у Собчак на ее последних видео и даже выставила скрин с ее шоу в своем блоге в «ЖЖ».

На фото действительно заметны округлившиеся формы. Однако Лена Миро предположила, что это может быть следствием неумеренного аппетита.

«Если она во время своей отсидки в Израиле заедала стресс, то вполне могла обзавестись жировым спасательным кругом в области талии и таза», — рассудила Миро.

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