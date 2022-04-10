«Я бы не стала переживать за Ваню»: Миро – о предусмотрительности Урганта

Иван Ургант недавно совершил длительное путешествие в Израиль со своей семьей. На фоне этого появились упорные слухи о том, что он получал израильское гражданство, а сейчас спешно распродает свою недвижимость в России.

Блогер Лена Миро на страницах своего «ЖЖ» заметила, что если это так, то ведущий поступил мудро – создал финансовую подушку, которая поможет ему продержаться в эмиграции даже без работы там.

«Я бы не стала особо переживать ни за Максима (Галкина, – прим автора), ни за Ванечку. Свое они уже заработали и вполне могут жить просто так. Да, не особо шикуя, но что ж поделать? Многим и такая жизнь недоступна», — написала Миро.

Блогер полагает, что и без работы Иван Ургант не останется, если переедет в Израиль. Однако это уже будет совсем иной труд – не на престижном телеканале, где он был суперзвездой, а просто ведущим какого-то мероприятия для людей со средним достатком. И. конечно же, ни о какой популярности и речи за границей для него не будет.

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