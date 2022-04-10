«Восхитительно и благородно»: Кейт Миддлтон в изумрудном платье за 370 тысяч рублей щегольнула на Ямайке

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом совершила тур по Карибам. На Ямайке герцогиня Кембриджская щегольнула в поистине роскошном платье Jenny Packham за 370 тысяч рублей. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева осталась в восторге от вечернего ансамбля невестки Елизаветы II. Россыпь пайеток, глубокий изумрудный оттенок, объемные воланы в портретной зоне, изящность талии — все это выделяет герцогиню Кембриджскую.
Кейт Миддлтон отказалась от вычурных драгоценностей, отдав предпочтение браслету и серьгам-подвескам. Образ получился романтичным и вместе с тем изысканным.
«Объемный волан усилил плечевой пояс, выравнивая его с объемом бедер, что подтянуло силуэт к эталону песочные часы.
Фатин добавляет платью и всему образу воздуха и легкости, мерцание пайеток — нотку праздника, а драгоценный изумрудный оттенок зеленого — торжества и благородства. Гладкая прическа и умеренность в украшении и макияже делают яркий и эффектный образ элегантным.
Кейт выглядит восхитительно и благородно, при этом она подчеркнула всю свою женскую красоту», — экспертно резюмировала имиджмейкер.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
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